هل انفصلت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب بعد سرقته لها؟.. الفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء عن وجود خلاف كبير بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بعدما قام الأخير بسحب أموال تخص زوجته ، حيث أنها قامت من قبل بتكليفه رسميا بإدارة أعمالها.

وأكدت الأنباء أن شيرين اكتشفت تغيير في إيرادات لم تعلم بها شيء، كما اكتشفت بعض العقود التي أتمها زوجها دون الرجوع إليها، وهو ما دفعها لفسخ الشراكة التي تجمعهما، كما سيعلنان طلاقهما قريباً.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتعلق على هذه الأنباء بتعليق مقتضب، اشات خلاله لعدم صحة هذه الأنباء، حيث كتبت، على حسابها بموقع "تويتر": " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وكان الفنان حسام حبيب قد وجه تهنئة رومانسية لزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، احتفالا بعيد ميلادها الذي حل يوم 8 أكتوبر.

حسام حبيب نشر صورة له وهو يحتضن شيرين، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي".

وتابع: "كل سنه وانت احلى واطيب واجمل و احن و اجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك و يبعد عنك و عننا كل حاجه وحشه".