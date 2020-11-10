خاص.. محمد سعد يقرر العودة من خلال المسرح

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان محمد سعد، أنه بصدد تقديم عمل مسرحي جديد، مشيرين إلى أنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية حتى يقدم على هذه الخطوة.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن محمد سعد سيقدم فعليا على هذه الخطوة، حيث أنه يقوم بدراسة هذه العروض، مشيرين إلى أنه سيتعاقد فور استقراره على أيا منهما، وسيعلن عن ذلك فور إتمام تعاقده.

وكان محمد سعد تعاقد خلال عام 2020 الجاري على تقديم فيلم جديد، يحمل عنوان "الصحبة الحلوة"، ويشارك في بطولته إلى جوار الفنان يحيى الفخراني، وهو من تأليف وحيد حامد، ومن إخراج ساندرا نشأت، ولكنه توقف العمل عليه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت أخر إطلالة للفنان محمد سعد على جمهوره من خلال فيلم "الكنز 2"، الذي شارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان، وتعاون خلاله مع المخرج شريف عرفة، وقدم فيه شخصية بشر الكتاتني، وعرض هذا الجزء خلال عام 2019 الماضي.

يذكر أن الفنان محمد سعد حرص مؤخرا على التواجد من خلال السوشيال ميديا، وقام بعمل حسابات له على مواقع التواصل الإجتماعي، انستجرام، وتويتر، وفيس بوك.