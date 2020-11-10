حسن الرداد وقصي خولي وسيرين عبدالنور أعضاء لجنة تحكيم.. أعرف التفاصيل

رنا صلاح الدين - بدأت مجموعة قنوات mbc في التجهيز لإنتاج برنامج جديد، وهو النسخة العربية من برنامج "ذا ماسك سينجر"، الذي يشترك فيه مواهب خاصة في الغناء والأداء التمثيلي وهما مرتدين قناع.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره في مجموعة mbc، أنها تستعد لبدء تصوير البرنامج، حيث أنها تحضر له منذ فترة، ولكنها انتهت مؤخرا من إتمام تعاقداتها مع أعضاء لجنة تحكيمه.

وأشارت مصادرنا إلى أن مجموعة mbc تعاقدت مع كلا من الفنانين، المصري حسن الرداد، واللبنانية سيرين عبدالنور، والسوري قصي خولي، والسعودي مهند الحمدي، كي يكونون أعضاء لجنة تحكيم للبرنامج.

وتقوم فكرة البرنامج على قيام المشترك بعرض موهبته وهو مرتدي القناع، ويصوت أعضاء لجنة التحكيم والجمهور للمشترك الذي سيفوز، إضافة إلى توقعهم بمن يوجد وراء القناع حتى يظهر نفسه ويزيل القناع.

يذكر أن مجموعة قنوات Mbc كانت سبقت وعرضت النسخة الأجنبية من هذا البرنامج عبر قنوات شبكاتها، وقررت تقديم نسخة عربية منه، من المقرر أن تذاع في موسم الشتاء المقبل.