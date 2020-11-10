"لحية" محمد فراج تتسبب في تأجيل حفل زفافه على بسنت شوقي

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري محمد فراج وخطيبته الفنانة الشابة بسنت شوقي عن علاقتهما، والموعد الذي حدداه للاحتفال بزفافهما.

محمد فراج وبسنت شوقي كشفا، خلال حلولهما ضيفين على برنامج It's Show Time على قناة CBC، أنه من المقرر أن يقيما حفل زفافهما نهاية العام الجاري.

وعن سبب تأجيل حفل زفافهما حتى نهاية العام، قال فراج إن ذلك يعود لانشغالها في تصوير دوره في مسلسل "تقاطع طرق"، والذي تطلب ظهوره بـ "لحية كثيفة"، وبالتالي لن يتزوج بهذا الشكل، قائلا: "تقريبا ممكن يكون الفرح على آخر السنة دي".

وكشف فراج أن أكثر صفة يحبها في بسنت هي رقتها، بينما يزعجه عصبيتها وانفعالها السريع، وأكدت بسنت أن أكثر ما تحبه في فراج "طيبته وحنيته"، بينما تكره أيضا عصبيته وانفعاله.

ومن ناحية أخرى، قال فراج إنه أحب دور "بسنت" في فيلم "لما بنتولد"، ووصفها بقوله: "كانت عفريته في الدور وعجبتني"، كما أكد أنه يحب أيضا دورها في مسلسلس "ليه لأ" ومسلسل "نيللي وشريهان".