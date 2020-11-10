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شكرا لقرائتكم خبر عن نسليهان أتاغول بمشروع جديد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
النجمة العالمية نسليهان أتاغول
كشفت النجمة العالمية نسليهان أتاغول عن اتفاقها على مشروع أجنبي سيعرض على احدى المنصات الإلكترونية، الا انها لم تكشف عن دورها أو اي تفاصيل من العمل.
وكانت إنفعلت نسليهان أتاغول بسبب سؤال طرحه عليها أحد الصحفيين خلال حضورها برفقة زوجها الممثل التركي قادير أوغلو حفل إطلاق مجموعة خريف وشتاء 2020/2021 لماركة حاتم أوغلو التي يمثلها قادير.
وخلال ردها على السؤال، بدا الإنفعال واضحاً عليها، وتحديداً عندما سُئلت ما إذا كان يمكن أن توافق على العمل مجدداً مع النجم التركي بوراك أوزجيفيت بعد أن حققت ثنائيتها معه نجاحاً كبيراً، فقالت بعصيبة: "ما علاقة هذه الاسئلة بالمناسبة؟". وأضافت أنّها مقلة في لقاءاتها الصحفية، وعندما تلتقي الصحافيين تطرح عليها أسئلة غريبة كهذه لا تعجبها.
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