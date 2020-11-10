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شكرا لقرائتكم خبر عن طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الممثلة المصرية عبله كامل
نفى الممثل المصري احمد كمال، طليق الممثلة المصرية عبله كامل، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية، حول إصابتها بمرض السرطان.
وكتب كمال في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".
كما نفى الممثل المصري إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، إصابة عبلة بمرض السرطان، في مرحلته الأخيرة، وكتب في صفحته الخاصة: "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله".
وكانت عبلة قد حسمت الجدل الكبير الذي أُثير حول إعتزالها، وقررت التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي التي تحمل إسمها وتروج أخباراً مغلوطة عنها، وهو ما جاء على لسان أحمد كمال.
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