شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصدم متابعيه بتغيير شكله ويُتهم بتقليد سعد لمجرد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الفنان المصري محمد رمضان Advertisements صدم الفنان المصري ​محمد رمضان​ متابعيه بالشكل الجديد الذي ظهر فيه، بعد صبغ شعره باللون الأبيض وبقصّة جديدة ومختلفة، لاقت إهتمام محبيه، وقد إتُهم أيضاً بتقليد الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ بهذا اللوك الجديد، خصوصاً أن المتابعين إستعادوا بذلك قصة الخلاف بينهما، التي نشبت خلال الفترة الماضية.

ونشر محمد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيدي وله بالإطلال الجديدة وعلّق بكلمات أغنيته "أنت جدع"، قائلاً: "راح بلطي واللي جاي جمبري". ويخوض محمد الموسم الرمضاني عام 2021، بمسلسل "موسى"، بعد أن قرر تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، الذي كان سيجسد فيه شخصية الممثل المصري الراحل أحمد زكي.

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