أمل عرفة تكشف هذه المفاجأة عن طلاقها من عبد المنعم عمايري

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الممثل السوري عبدالمنعم عمايرى والفنانة السورية أمل عرفه

كشفت الفنانة السورية أمل عرفه مفاجأة عن طلاقها من الممثل السوري عبدالمنعم عمايرى​، مشيرةً إلى أنهما تزوجا في العام 2003 وأنه تم إعلان طلاقهما في العام 2015 لكن الطلاق الحقيقي وقع في العام 2013. وكان هذا الموضوع سرياً بينها وبين عبد المنعم والمقربين جداً.

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وعن هاتين السنتين اللتين أخفيا فيها طلاقهما، وصفتهما بالصعبتين جداً، وأضافت:"أنا وعبد المنعم عشرة عمر وفرح الزواج والأولاد والحزن والخذلان وكل شيء".

وعن إمكانية زواجها مرة جديدة قالت:"لم أغلق الباب ولكن لا أبحث عنه وإنما إن حصل بطريقة عفوية وحقيقية فليكن أما إن لم يحصل ذلك فلن أصنع ذلك ".

ولفتت أمل في برنامج " حوار vip" مع عبر إذاعة " سوريانا "، أنها من مواليد عام 1970 وأنها لا تخفي عمرها الحقيقي ولا ترى مشكلة بالعمر واستغربت أن تقوم بعض الممثلات بتصغير أعمارهن.