سمية الخشاب تتحدث عن حياتها العاطفية وسرّ غيابها عن الجونة

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن حياتها الشخصية وقرارها في أن تعيش حالة من الانغلاق على ذاتها وعلى أسرتها للوقاية التامة من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” سرّ غيابها عن مهرجان الجونة السينمائي، قائلةً: “الحمد لله اني مروحتش المهرجان، وربنا يشفي كل مريض، بس محدش كان ملتزم بالاجراءات الاحترازية وكان شيء مخيف”. وأضافت: “منذ فترة ما بروحش مناسبات اجتماعية ولا أشارك في أفراح الفنانين عشان الدنيا لسة مش أمان”… مؤكدةً أنها ليست متزوجة وتعيش بسلام بدون الارتباط العاطفي.

وعن مشاركتها محمد رمضان في مسلسل “موسى” لموسم رمضان المقبل، اكتفت الخشاب بتمنّي التوفيق له في العمل وأن يكون “نمبر وان” خلال الشهر الفضيل.