بالصور – تكلفة خيالية لإطلالة ميغان ماركل الكلاسيكية الراقية

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت الأميركية ميغان ماركل مع زوجها الأمير هاري في إحياء الذكرى الوطنية لضحايا الحروب في مقبرة لوس أنجلوس الوطنية، وقدّم الثنائي احترامهما لضحايا جنود الكومنولث من خلال وضع الزهور على قبرين، أحدهما لأولئك الذين خدموا في سلاح الجو الملكي الأسترالي، والآخر لجنود من المدفعية الملكية الكندية.

ولفتت ميغان الأنظار بإطلالتها الأنيقة بفستان أسود بالكامل، مع معطف من الصوف والحرير من الأورغانزا من ماركة “براندون ماكسويل”، بتكلفة هائلة بلغت 3335 جنيهاً إسترلينياً.

ونسّقت ماركل مع الفستان البسيط بتصميمه، حزاماً عريضاً لفّته حول المعطف، يُعتقد أنه من ElisabettaFranchi وتبلغ قيمته نحو 237 جنيهاً إسترلينياً.

كما انتعلت حذاءً أسود بكعب عالٍ من ماركة Jennifer Chamandi Lorenzo ويبلغ سعره 853 جنيهاً إسترلينياً. وأضافت الى إطلالتها بعض الأكسسوارات الناعمة عبارة عن سوار من Cartier Love يبلغ ثمنه 6000 جنيه إسترليني، وساعة من “كارتييه” أيضاً تبلغ تكلفتها 5650 جنيهاً إسترلينياً لتتخطّى تكلفة إطلالة ميغان النهائية الـ 16 ألف جنيه إسترليني.