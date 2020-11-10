حبيبة بوراك دينيز السابقة ترتبط بالوسيم جوكهان.. تعرّفوا إليها

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد فترة على انفصالها عن النجم التركي ​بوراك دينيز، أعلنت الممثلة التركية ​نسرين جواد زادة​ عن ارتباطها بزميلها جوكهان ألكان​ من خلال صورة عفوية لهما معاً نشرتها عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”، وشكّلت صدمة لمتابعيها.

وتفاعلت الصحافة التركية والجمهور بشكل واسع مع الخبر ولاقى رواجاً كبيراً بين المشاهدين الذين عبّر الكثير منهم عن دهشته حياله، لا سيما أن نجم “نبضات قلب” يتكتم دائماً على حياته الشخصية ويرفض الافصاح عنها.

تفاعل الجمهور مع الصورة التي طبعت فيها نسرين قُبلة على خد النجم التركي خلال وجودهما في السيارة، وعلّقت برسم لقلب احمر أعلنت من خلاله عن حبّهما للمتابعين. ونالت الصورة اعجاب الآلاف منهم وتركوا لهما التعليقات الجميلة والأماني بعيش حياة سعيدة.

يُذكر أن الصحافة التركية انقسمت في أخبارها بين مَن كشفت أن نسرين عاشت قبل فترة علاقة حب قصيرة مع نجم مسلسل “الحب لا يفهم الكلام”، إلا انها لم تستمر طويلاً بسبب عودته الى حبيبته، وأخرى نفت هذا الأمر مؤكدةً أن ما يجمع بينهما لا يتعدى كونه تمثيلاً.