بالصورة – هكذا دعمت ليلى علوي المرأة المعنّفة

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بصورة جديدة لها حاولت من خلالها أن تدعم النساء المعنّفات وتشجّعهن على الدفاع عن أنفسهن بقوة. وبدت ليلى في الصورة وهي تضع كمّامة سوداء مكتوب عليها بأحرف كبيرة باللون الأحمر عبارة “مش عادي”، وباللغة الإنكليزية عبارة “not ok”. وعلّقت على الصورة قائلةً: “ما تسكتيش أبدا على حقِك، توقف العنف ضد المرأة بيبدأ من عندِك، بيبدأ بصوتٍك وبشجاعة صغيرة منٍك.. لأن سكوتٍك مش عادي”.

وتشارك ليلى ضمن مبادرة “ميدفيست مصر” التي تسلّط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي كان ‏مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عُرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏كان فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، والذي شاركها في بطولته: منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.