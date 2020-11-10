أصالة تنفي شائعات إصابتها بكورونا بصورة جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الضجة التي أثارها خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة، بالهجوم على طليق والدته المخرج طارق العريان، مطالباً إياه بإعطاء شقيقيه من والدته نجلَي العريان حقهما كما يقول، حرصت أصالة على الظهور مع ابنيها التوأم آدم وعلي طارق العريان، وابنتها الكبرى شام الذهبي في صورة جمعتهم معاً.

ونشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عدداً من الصور على حسابها الخاص في “إنستغرام” جمعتها بوالدتها وأخويها التوأم.

أصالة بتلك الصورة كشفت زيف الأخبار التي تم تداولها عن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي حضرت فعاليات حفل ختامه في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وبعد انتهاء المهرجان، انتشرت أخبار عن إصابة عدد كبير من الفنانين الذين حضروا فعاليات المهرجان، والذين بلغ عددهم حتى الآن عشرة فنانين، مما دعا عددا آخر لإجراء مسحة للاطمئنان على حالته الصحية، كما طاولت شائعات الإصابة كل الذين شاركوا في المهرجان.