شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز: أنا أكبر من صلاح عبد الله ولكن بحس إنه ابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير التصوير محسن أحمد، إن صلاح عبد الله "فنان مشع وطاقة إشعاع بتجذب المشاهد له ومش محتاج حد ينوره على الشاشة، وبتلاقي نفسك سعيد جدا انك شايفه على الشاشة وتحب تشتغل معاه، وشايف ان مهرجان الاسكندرية عمل حاجة عظيمة بتكريمه".

وأضاف المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية خلال ندوة تكريم صلاح عبد الله في مهرجان الإسكندرية السينمائى:" أنا سعيد بتكريم صلاح عبد الله وأنا اكبر منه ولكن عندي احساس انه ابني وبتورط واقوله عم صلاح برده، وانا بشكر المهرجان انهم افتكروه لانه تعب واجتهد وبيقدر يعمل اي دور مهما كان ايه هو، وصلاح من الناس اللي اضافوا كتير للفن".

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شهدت ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، حضور عدد من الفنانين منهم، الفنان محمود حميدة، الفنان عزت العلايلي، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.