شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: صلاح عبد الله مش سنيد.. ويداعبه "بيقولوله عم صلاح وهو أصغر منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة:" إحنا ورثنا مصطلح أن في ممثل مساعد للبطل عشان البطل يوصل مرتاح، وظن الناس وقتها أن الممثل السنيد أقل قيمة من الممثل الأول، وده زعل صلاح عبد الله لما سمعها للمرة الاولى ولما راح البيت قال هو انا زعلان ليه".

وأضاف حميدة خلال ندوة تكريم صلاح عبد الله في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط:" صلاح عبد الله حضور ومعنى كبير على الشاشة، وعايز أوضح كمان أن مسألة تكوين الشخصية واللي صلاح اتكلم عنها اساسها كله مسرح وبعد تكوين الشخصية الفنية نرى نجاح الممثل في السينما".

وتابع:"| بيقولوا لصلاح عبد الله "عم صلاح وهو اصغر مني"، وصلاح مش سنيد وهو نجم كبير وتكريمه هو تكريم لمهرجان الاسكندرية نفسه".

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فيما قال صلاح عبد الله:" انا نزلت بوست من يومين صورة انا ومحمود وكتبت انا واللي بحبه، وجالي كم التعليقات وفرحة الناس اننا اصحاب، و لما بشوفه بحب اقعد معاه".

شهدت ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، حضور عدد من الفنانين منهم، الفنان محمود حميدة، الفنان عزت العلايلي، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.