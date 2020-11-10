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شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد وهايلى بالدوين ترتديان نفس الجاكيت.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط الصداقة بين النجمة العالمية هايلى بالديون زوجه نجمة البوب الشهير جاستين بيبر والسوبر موديل بيلا حديد، حيث تقضى النجمتان معا الكثير من الوقت، وهو ما يظهر بالعديد من الصور التى يسجلها مصورو "البابارتزى" أو بالصور التى تنشرها بيلا وهايلى على صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
هايلي بالدوين
وما لفت الأنظار خلال الساعات القليلة الماضية أن هايلى بالديون نشرت عدة صور على صفحتها بموقع "إنستجرام" بإطلالة "كاجوال أنيقة اعتمدت على" جاكيت "جمع اللونين الأسود والأخضر وبنطلون باللون الأسود، والجاكيت وهو نفس التصميم الذى ظهرت به بيلا حديد فى 31 أكتوبر الماضى بعدد من الصور التى نشرتها أيضا على "إنستجرام"، وهو ما جعل هايلى وبيلا فى محط مقارنة حول أى منهن أكثر جمالا وأناقة بهذا التصميم.
بيلا حديد
والجاكيت التى ظهرت به هايلى بالدوين وبيلا حديد هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء "MM6 Maison Margiela " ووصل سعره الى 661 جنيها إسترلينيا.
بالدوين
بيلا
بيلا
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