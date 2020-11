شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد طرح Fantastic Beasts 3 بعد استبعاد جونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Warner Bros"" عن تغير موعد طرح فيلم ""Fantastic Beasts 3 مرة أخرى، حيث كان من المقرر عرضه فى منتصف نوفمبر 2021، لكن تم تأجيله إلى 12 نوفمبر عام 2022، وعاد التاريخ إلى الخلف مرة أخرى ليكون فى 15 يوليو 2022، وأعلن عن هذا القرار بعد أيام فقط من استبعاد النجم العالمى جونى ديب بعدما خسر قضية التشهير ضد صحيفة ذا صن.





ويأتى خروج ديب من سلسلة "Fantastic Beasts" بعد أيام من خسارته لقضية التشهير ضد نيوز جروب نيوزبيبرز، ناشر ذا صن، والمحرر التنفيذى لصحيفة التابلويد دان ووتون بسبب مقال عام 2018 يزعم أنه كان "مضربًا للزوجة"، وأكد ديب أنه يعتزم استئناف الحكم.

وعلى نفس السياق أكدت شركة Warner Bros رحيل ديب وصرحت فى بيان قائلة: "ستتم إعادة صياغة دوره قبل ظهور الجزء الثالث في الامتياز لأول مرة في عام 2022".

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".