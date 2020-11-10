شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تستقبل الخريف بأناقة مذهلة من "Charlotte Knowles" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيلى جينر واحدة من أهم وأشهر أيقونات الموضة والجمال فى العالم، لذلك تحاول جينر البالغة من العمر 23 عاما أن تكون مصدر جذب ولفت لأنظار كل محبيها وعشاقها، حيث نشرت نجمة تليفزيون الواقع على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 200 مليون شخص صورة جديدة التقطتها بطريقة الـ"selfie mirror"، فقد ظهرت جينر مرتديه ملابس جمعت اللونين الأخضر والأسود، فلفتت الأنظار باختيارها أن ترتدى جاكيت ذو تصميم مميز "biker jacket" مع "bodysuit" إضافة الى حذاء ذو كعب عالى، وعلقت جينر على الصورة فكتبت: "مرحبا بالخريف".



كيلي جينر

وحصدت صورة كيلى جينر أكثر من 7 ملايين likes على صفحتها بـ"إنستجرام" حتى الآن، وتساءل الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة عن تصميم الجاكيت الذى سيكون واحد من "ترندات الموضة" خلال الأيام القادمة، فقد حمل الجاكت توقيع دار أزياء "Charlotte Knowles" وهو واحد من أهم وأشهر الدور التى تفضلها نجمات العالم، ووصل سعر التصميم الى 2255 جنية إسترلينى.