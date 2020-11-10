شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى داوود ولاد السيد: بحب العندليب ومش مشكلة إن الأهلى والزمالك غلبونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج المغربي داوود ولاد السيد أنا بعشق القاهرة وإحنا تربينا علي السينما المصرية، لأنها متعة كبيرة، وبحب عبد الحليم حافظ وكنت بتفرج على فيلم أبي فوق الشجرة.

وأضاف خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة 36، بتمنى أن يكون في شراكة بين مصر والمغرب في صناعة السينما لأن مصر لديها الكثير من المخرجين والمؤلفين الكبار وكمان نجوم كبار مثل عادل إمام، بعكس المغرب، ونحن لدينا منتجين كبار مما سيسهل فكرة الشراكة.

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وتابع كورونا كان له شىء إيجابي وشىء سلبي، فكان السبب في عرض الأفلام عبر المنصات الالكترونية اسبوعيا ما ساهم في نجاحها بشكل كبير في هذه الفترة.

وأضاف الفنون والرياضة أهم المجالات في تواصل الشعوب، وكما نري كرة القدم يحبها كل العالم لأنها تعرف الشعوب على بعضها ومش مشكلة إن الاهلي والزمالك غلبونا المرة الجاية نغلبهم.