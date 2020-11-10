شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد فى ذكرى ميلاد الشحرورة: صباح كانت عفوية تحب الأزياء وتعشق السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 93 عاما مروا على ميلاد الشحرورة "صباح" والتى شكلت وجدان وأحاسيس أجيال من الشعوب العربية، ورغم أن مولدها فى لبنان، إلا أن انطلاقتها من مصر، حيث تقول الفنانة اللبنانية رولا سعد إن الراحلة صباح تميزت بأناقتها وشياكتها ولمساتها الرقيقة فى جميع الملابس وتصفيات شعرها وإكسسوارت جميلة، والتى لا توجد عند أحد غيرها، كانت تعشق مواكبة أحدث صيحات الموضة جديدة، كما كانت تحب حضور عرض الأزياء.

وأضافت رولا سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مواصفات صباح هي شخصية طيبة وعفوية وصريحة لا تحب تجامل أحد، وتحب الحياة والسفر، والخروج لمشاهدة المناظر الطبيعة والبحر، كما أنها كانت تعشق مصر وتعتبرها بلادها الثانى بعد لبنان.

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وأوضحت رولا أن صباح كانت دائما تعطيها نصائح المستوى الشخصي أو الفنى، فعلى سبيل المثال كانت تساعد المحتاجين فى الأعمال الخيرية المتنوعة، والموافقة الثانية أنها لم تكن تحب أن يكون هناك مشاكل بينها وبين أى شخص

وتابعت، حينما قدمت معها ديو "يانا يانا" هاجمونى بعض الناس على السوشيال ميديا قبل طرحها فنصحتني هى بعدم الحزن وقالت لى "طالما بيتكلموا عنك فأنتى لكى وجود"

واختتمت رولا سعد ذكرياتها عن صباح قائلة: كنت سعيدة وفخورة بتجربتي معها من خلال دويتو، وكانت لها تأثير قوى بالنسبة لى على المستوى الشخصي، لأنى شعرت من قربى لها أنها كانت طموحة ومعطاءة ومتسامحة مع نفسها، وهى مثلى الأعلى في الغناء.