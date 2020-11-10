شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يحذر من تغريدات مفبركة على السوشيال ميديا باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفنان يوسف الشريف من انتشار تغريدات مفبركة منسوبة له عبر منصات التواصل الاجتماعى والتى تناول خلالها مزورى التدوينات الحديث عن أمور دينية وفنية، مؤكدًا أن مثل هذه التغريدات المنتشرة على "تويتر" و"فيس بوك"، لا علاقة له بها، وأن ما يخصه فقط كل ما يكتب عبر حساباته الموثقة على منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وقال يوسف الشريف، فى تعليقه على صور التغريدات المفبركة، التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، "تحذير هام.. قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصنى على تويتر والفيس بوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين وهو ما يسبب ضررًا بالغًا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك أطالب الجميع توخى الدقة والحذر وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصنى وغير صادرة منى والرجوع دائمًا لصفحاتى الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبى هذه الجرائم".

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يشار إلى أن الشائعات سبقت وطالت الفنان يوسف الشريف قبل أشهر قليلة، حيث انتشرت معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعى، حول وضع بند فى عقود أعماله الفنية لرفض ملامسة النساء، وهو ما نفاه حينها يوسف الشريف.

وقال الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - آنذاك - "مش عارف إزاى كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء) عمومًا لازم نفترض حسن النية، وطبعًا المشهد ده أصلاً ملوش أى علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادى جدًا وتخيل أن كل الدوشة دى بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

وجاء رد يوسف الشريف تعليقا على تغريدة كتبها الإعلامى رامى رضوان عبر "تويتر"، قال فيها: "‏عنونت بعض الصحف نقلاً عن لقائى مع النجم يوسف الشريف الذى أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودًا فى عقود أعمالى لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة فى أعماله، ووضح ما يعنيه فى الحوار".