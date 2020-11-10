شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض الفيلم السورى "غيوم" فى مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم السورى "غيوم" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ36، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء في إحدى السينمات بالإسكندرية، ويعقبه ندوة بحضور بطل العمل حازم زيدان ويديرها الناقد سيد محمود.
وتنطلق أحداث الفيلم من قرار الدكتور أحمد الذى قرر العودة إلى مدينته التى دمرتها الحرب بعد غياب طويل فى فرنسا لينهى أيامه الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بالسرطان ومع عودته تتفجر حكاية هذه المدينة الموجوعة والتي ألقت عليها الحرب ظلالها وأثقلت مصائر الذين عاشوا السنوات القاسية في حرب مجنونة مدمرة.
فيلم "غيوم" من بطولة وائل رمضان، لينا حورانة، رامز عطاللة، لمي بدور، حازم زيدان، نور علي ، محمد حداقي، جود سعيد، ديفيد مهاد الراعي ، علاء قاسم ، مازن عباس، محمد زرزور، غالب زيدان ومن إخراج أيمن زيدان.
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