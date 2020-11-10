"مرسا وكورونا".. نجل فايق عزب يكشف تفاصيل حالة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف خالد، نجل الفنان فايق عزب، عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لوالده بعد إعلان الناقد الفني مجدي الطيب مروره بأزمة صحية كبيرة، تواجده بمستشفى العجوزة.

وقال نجل الفنان فايق عزب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن والده كان يجري جراحة لتوسيع الحبل الشوكي، وأنه كان يعاني من توقف الحركة في يديه وقدمه خلال الفترة الماضية.

واستكمل: "ثم اكتشف الأطباء إصابة والده بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وتبين أنها بكتريا مارسا، وبعدها ارتفعت حرارته فوجد الأطباء بعد التحاليل أنه أصيب بفيروس كورونا".

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وأوضح عزب أن والده يقيم في المستشفى على وسادة هوائية منذ 40 يوما، لافتًا إلى أنهم يتعاملون معه بالمضادات الحيوية للقضاء على البكتريا.

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