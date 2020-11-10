هل ميغان فوكس تهمل حقاً أبناءها من أجل قضاء وقت أكبر مع حبيبها الجديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:43 مساءً - لا يسود الهدوء والوفاق بين المطلقين دائماً حتى لو كان يجمعهم أبناء مشتركين ،يتقاسمون فيما بينهم بإنصاف رعايتهم،وقضاء أجمل الإجازات معهم،وبعد فترة من الهدوء بين الممثلة ميغان فوكس،وطليقها برايان أوستين ،اشتعلت المشاكل والإتهامات بينهما ،واتهم برايان أوستين طليقته بإهمال أطفالها لقضاء وقت أكبر مع حبيبها،فهل فعلت ميغان فوكس ذلك حقاً؟

قبل أن يتم انفصال الممثلة الهوليودية الأمريكية ميغان فوكس البالغة من العمر"34 عاماً" العام الأول عن زوجها السابق الممثل برايان أوستين غرين،وبدئها علاقة حب جديدة،بدأت المشاكل بينها وبينه تعود لواجهة الإعلام.

كشفت أنها لا تحب أن تظهر أطفالها أمام الأضواء

براين أوستن وميغان فوكس

ومؤخراً عادت المعارك الكلامية المتبادلة بينهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي،حيث اتهم الممثل برايان أوستين،والدة أطفاله ميغان فوكس بإهمال أطفالها الثلاثة،ووصفها ب "الأم الغائبة" ،وبأنها لم تعد تهتم بأطفالها،وقام بنشر صورته مع إبنه جورني ريفر "4 سنوات" وهما يحتفلان معاً بعيد الهالوين بمواقع التواصل الإجتماعي،وعلق قائلاً:"أتمنى أن تكونوا جميعاً قد استمتعتم بعيد الهالوين"،إلا إنها لم تصمت،ونفت إتهامه عملياً بنشرها صوراً عديدة لها معهم،وكشفت أنها لا تحب أن تظهر أطفالها أمام الأضواء في العلن،وقالت: "إن برايان اقتطع صورة البقية في الصورة،لقد كانت مع أطفالها بعيد الهالوين،وأمضت ليلة الهالوين مع أطفالها،وتساءلت موجهة كلامها لبرايان:"أعلم أنك تحب أطفالك،لكنني لا أعرف لماذا لا تتوقف عن استخدامهم في "إنستقرام" .

وأضافت : "أنت تحاول ترسيخ صورتي كأم غائبة،وأنت الأب المتفاني للأبد،ولديك نصف الوقت لتفعل ذلك"،وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.

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ولم تبد ميغان أي اهتمام بهجوم طليقها برايان عليها،ولم تدعه يفسد عليها استمتاعها مع حبيبها الجديد المغني ماكين جون كيلي التي تشاهد معه باستمرار،ونادراً ما تشاهد بمفردها من دونه،مما يشير إلى جدية علاقتهما العاطفية.

وبالفعل لا تضع ميغان فوكس الكثير من صورها مع أطفالها في مواقع التواصل الإجتماعي و"إنستغرام" الذي يتابعها فيه 9 ملايين و800 ألف شخص، إلا بالمناسبات الخاصة جداً،ومن بينها احتفالها مع أطفالها بعيد الهالوين.

يشار إلى أن ميغان فوكس تزوجت برايان أوستين غرين عام 2010 بعد مرور 6 سنوات على قصة حبهما الطويلة،وأثمر زواجهما إنجاب ثلاثة أطفال هم: نواة "7 أعوام"، وبودي "6 أعوام" ،وجيرني "3 أعوام" ،وانفصلا عام 2020 لاستحالة الإستمرار معاً.

وبرايان أوستين غرين،أب أيضاً لإبن رابع من علاقة سابقة مع الممثلة فانيسا مارسيل،يدعى "كاسيوس" ويبلغ من العمر 18 عاماً.