آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 11:42 صباحًا
تيم حسن
عاد جبل شيخ الجبل إلى الهيبة بعد أن غاب عنها في اول حلقات مسلسل الهيبة – الرد. وشهدت الحلقة السابقة تطوّرات مفاجئة من مسلسل “الهيبة الرد” المليء بالأحداث المشوّقة وغير المتوقّعة.
وفي مشهد درامي غير متوّقع يعود “جبل شيخ الجبل” (تيم حسن) الى بلدة الهيبة بعد غياب لسنوات أمضاها بعيداً عن أمه وأشقائه وأهله، وذلك بعدما فقد زوجته “نور رحمة” (سيرين عبد النور) وطفله “سلطان” في أحداث الجزء الثالث “الهيبة الحصاد”.
وظهر “جبل” بشكل مفاجئ في نهاية أحداث الحلقة السابقة، أمام منزله في الهيبة وسط عدد من عمّال المصنع الذي يملكه وبحضور والدته (منى واصف) وشقيقه “صخر” و”منى”، ما شكّل صدمة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد غير متوقع… جبل يعود إلى الهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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