تراند اليوم : مخرج يتسبب في صدمة نفسية لصلاح عبد الله – إتفرج

استضافت الفنانة إسعاد يونس في حلقة الليلة من برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc المخرج مجدي أبو عميرة، ومجموعة من أبطال مسلسل “ذئاب الجبل” ضمت الفنانين أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، والفنانتين سماح أنور، وميرنا وليد.

وروى صلاح عبد الله كيف حصل على دوره في المسلسل، “حسني أبو دبيكي”، بعد تلقي صدمة من المخرج مجدي أبو عميرة، فبعد أن شوقه مؤلف المسلسل، الراحل محمد صفاء عامر، لدور يكتبه له في المسلسل، فوجئ بطلبه لـ”أوردر” في التليفزيون، مع مخرج صاعد كالصاروخ تتكلم عنه مصر كلها، وعندما التقى مجدي أبو عميرة، فهم أن الدور يستمر 16 حلقة، لكنه ليس الدور الذي شوقه له المؤلف، فعاد لبيته مصدوما بشدة، ونسي “ذئاب الجبل”.

وقال صلاح عبد الله إن المسلسل كان بحاجة إلى نجم كبير ذهب إليه الدور، لكن محمد صفاء عامر اتصل به بعد فترة وطلب منه مقابلته على وجه السرعة، وشرح له بسعادة كبيرة أن النجم – الراحل – اضطر للسفر، فعاد له دوره مرة أخرى.

وبدأت إسعاد يونس اللقاء بالترحّم على مجموعة كبيرة من الفنانين الراحلين الذين شاركوا في المسلسل ضمت حمدي غيث، وعبد الله غيث، ومحمد الدفراوي، ووائل نور، وزوزو نبيل، والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والمؤلف محمد صفاء عامر.