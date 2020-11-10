تراند اليوم : راح بالأصفر المقابر وهي لسه عايشة..شقيقة عبدالباسط حمودة تكذب وفاتها

كذبت شادية شقيقة المطرب المصري ​عبد الباسط حمودة​ وفاتها والذي كان أعلن عنه هو مؤخراً، وأكدت أنها على قيد الحياة، وأنها لا تعلم سر إنكار شقيقها لوجودها بصفة مستمرة، قائلة: “وصلت للوفاة؟ أنا يهون عليّا أقول عليك كده؟ أنا لسه عايشة ومش عارفة أخويا أعلن وفاتي وأخد فيّا العزا ليه، عاوز تموتني ليه”؟

وأضافت في حلقة من برنامج “تفاصيل” عبر شاشة قناة “المحور” وهي تبكي: “أنا أخته الكبيرة والوحيدة على 4 صبيان، أنا مش زعلانة والموت بتاع ربنا وإن جالي الموت مش هقوله لأ، لكن أنا أهم حاجة عندي الكرامة، وهو مقاطعني ومش بيكلمني ولا بيرد عليّا، وأنا والله ما زعلته وبحبه لكن هو مش حاسس بده معرفش ليه”.

وخلال الحلقة أجرى البرنامج مداخلة هاتفية مع حمودة الذي أوضح الموضوع قائلاً:”كل بيت فيه مشاكل، وعادي الواحد يزعل من أخته أو أخوه، لكن مش بيقدروا يستغنوا عن بعض، بس هي جرحتني وزعلتني وأهانتني جامد، بسببها جالي السكر والضغط وركتب دعامتين، يمكن حد لعب في دماغها، لكن برضو هي هتفضل أختي الوحيدة ومليش غيرها”.

أضاف: “الست اللي ماتت دي عشرة 38 سنة وجوزها متوفي ومش بتخلف هي أكتر من أخت، هي حبيبتي ومربيالي عيالي، وجوزها قبل ما يموت قال لي خلي بالك من أختك، لكن أختي ربنا يخليهالي وبرضو دي أختي وتوجعني ولو ماتت أزعل عليها وأموت وراها، وعيالها أنا بحبهم جدا وهما عارفني كويس”.