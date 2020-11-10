تراند اليوم : عمر كمال للجمهور : أنا شوفت الذل سبوني أفرح بالعز – إتفرج

رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية بسبب ما كتبه عن جوائزه و”ركن الشهادات” حال عدم وجود وظائف.

نشر عمر عبر حسابه على Facebook، صورة له حين كان عاملا في “بنزينه” في بدايات حياته المهنية، وعلق كاتبا: “فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات.. من أكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان إحنا محتاجين شغل، حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب في سنى.. فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافظ إن خلى جواك إيمان بنفسك وأمل في ربنا وإن كل حاجة هتتعدل”.

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تابع: “أنا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا في معهد موسيقى العربية.. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى في الطرق العادية زى قصور الثقافة والأوبرا وكده، فا قررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت في كل الطرق اللى توصلنى لهدفى”.

أضاف كمال: “كتبت بوست من المنطلق ده اللى هوا شيل شهادتك على جمب لو مشتغلتش بيها وانزل وشمر وهات حلمك وهدفك وحققه وحطيت صورة لتكريمات وجوايز نتيجة لنجاحى في مجالى وطبعا قصدى إن كل واحد في مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد.. ايه الغلط في كده يا جماعة؟!”.

كان عمر كمال قد أحيا حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، برفقة حسن شاكوش وحمو بيكا، ورقص العروسان على أنغام أغاني المهرجانات، في حفل شهد حضور العديد من نجوم الفن في مصر.

