بالصور.. أول ظهور لـ مها أحمد ومجدي كامل وابنهما بعد أزمته الأخيرة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل على حضو حفل زفاف الفنانة الشابة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

مها أحمد ومجدي كامل اصطحبا معهما ابنهما "عادل"، وذلك في أول ظهور له بعد أزمته الأخيرة، حيث تعرض لأزمة نفسية شديدة، جعلته لا يستطيع الوقوف على قدميه أو أن يفعل أي شيء بمفرده.

مها احمد ومجدي كامل

مها نشرت مجموعة صور لها وزوجها وابنهما من الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "بسم الله ماشاء الله مبروووووك الف مبروك بنوتى القمر هنادى مهنى واجمل عريس احمد خالد صالح ربنا يتمم بخير".

مها احمد ومجدي كامل

ووجهت الشكر لمصمم الأزياء احمد فايز، الذي صمم لها فستانها، بقولها: "بسم الله ماشاء الله شكرا مصمم الأزياء العالمى أخويا وصاحبى وصديقى احمد فايز انا عارفه انى تعبتك وفجاءتك قبل الفرح بالليل بس انت قدها وقدود وعملت اللى عليك احلى تصميم فستان واجمل لون".

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مها احمد ومجدي كامل

وكانت الفنانة المصرية مها أحمد قد تحدثت مؤخرا عن عدة مواقف صعبة تعرضت لها هي وأسرتها، خاصة ابنها عادل.

مها قالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى ، إنهم مروا بظروف وأوقات عصيبة، موضحة أنها كانت كالجميع تجلس في المنزل خوفا من كورونا وخوفا على ابنها أحمد الذي يعاني من ضعف المناعة، ثم طلبت من زوجها الفنان مجدي كامل أن يسافروا إلى الساحل الشمالي ليجلسوا هناك.

وأضافت أنه بمجرد سفرها تعرضت لحادث سيارة شديدة للغاية، وكان ابنها "عادل" معها على الهاتف فسمع صراخها وعاش صدمة شديدة، ثم بعدها كان ابنها عادل يعيش قصة حب انتهت بالفشل ودخل في حالة نفسية سيئة.

وتابعت أنه بعدها توفي صديقه المقرب اليوتيوبر مصطفى حفناوي، لافتة إلى أن ابنها فجأة مرض ولا يستطيع الوقوف على قدميه أو أن يفعل أي شيء بمفرده وبدأت تسمع صوته وهو يتألم، كما أنه لا يستجيب للعلاج ، وذلك بسبب حالته النفسية السيئة.

وأكملت أن هذا بالإضافة إلى أن منزلهم تدمر وغرق بالمياه وخسرت كل ما تملك، لافتة إلى أنها كادت تموت غرقا، لذا دخلوا جميعا في حالة نفسية سيئة، قائلة: "لا أعرف ماذا يحدث معهم".