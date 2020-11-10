هيفاء وهبي تعلق على أنباء تصالحها مع محمد وزيري: من سابع المستحيلات

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا حول تصالح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها محمد وزيري، حيث قيل أنهما شوهدا ليلة السبت الماضي وهما يسهران مع مجموعة من أصدقائهما في ملهى ليلي بالشيخ زايد.
هيفاء خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "أولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات".
وأضافت: "ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي".
الفنانة اللبنانية اختتمت كلامها، بقولها: "ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل.. رابعا أنا بلبنان".
وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد اتهمت مدير أعمالها السابق بسرقة 63 مليون جنيه، دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
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