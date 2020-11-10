أحمد مجدي يقترب من البطولة أمام درة في حكايتها بـ"إلا أنا"

رنا صلاح الدين - أوشك الفنان أحمد مجدي على التعاقد لتجسيد دور البطولة في الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، والتي تحمل عنوان "في الحب سوا"، وتقوم ببطولتها الفنانة التونسية درة.

حيث رشح مجدي للحكاية منذ عدة أيام وأعطى موافقة مبدئية بعد عرض السيناريو عليه، ومن المقرر إتمام تعاقده في خلال هذه الأيام، وهي من تأليف محمد الدباح وريم القماش، ومن إخراج محمود كامل، وتدور أحداثها بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

حكاية "في الحب سوا" تدور أحداثها حول قضية التبني والتربية، وذلك من خلال شخصية "سلمى" التي تجسدها الفنانة درة، والتي لم تتزوج من قبل، ولكنها تتعرض لظروف تجعلها تقوم بتبني 3 أطفال وتكون أعمارهم مختلفة، وتقوم بتربيتهم بطريقة بعينها.

مسلسل "إلا أنا" من تأليف الكاتب يسري الفخراني، وعرض منه 6 حكايات قبل ذلك وهما، حكاية "بنات موسى" التي قامت ببطولتها الفنانة فاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" التي قامت ببطولتها الفنانة أروى جودة، وحكاية "أمل حياتى" التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع، وحكاية "أمر شخصى" التي قامت ببطولتها الفنانة شيرى عادل، وحكاية "ضى القمر" التي قامت ببطولتها الفنانة كندة علوش، وحكاية "لازم أعيش"، التي قامت ببطولتها الفنانة جميلة عوض، وبدأ يوم السبت الماضي إذاعة الحكاية السابعة، التي تحمل عنوان "ربع قيراط"، وتقوم ببطولتها الفنانة ريهام عبدالغفور، والعمل يعتمد تقديم حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية ومكونة من 10 حلقات، وتضم كل حكاية بطلة ومؤلف ومخرج خاص بها.

يذكر أن آخر عمل درامي قدمه الفنان أحمد مجدي كان مسلسل "فرصة تانية"، الذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين صبري، وعرض في المارثون الرمضاني الماضي.