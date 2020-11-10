علي الحجار يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ألبومه الجديد

رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان علي الحجار اليوم الثلاثاء في مدينة الإسكندرية، وذلك لإرتباطه بإحياء حفل ختام فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامته اليوم على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

وأكد علي الحجار أنه متواجد في مدينة الإسكندرية منذ أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه قام بإجراء البروفاة النهائية لحفله في مساء أمس.

وأضاف الحجار في تصريح خاص لموقع الخليج 365، وأكد أنه قرر أن يتواجد في الإسكندرية بعد انتهاء حفله هناك اليوم، وأكد أنه سيعود إلى القاهرة غدا الأربعاء، وذلك لأن حفله سينتهي في منتصف الليل وسيكون مرهق نتيجة قيامه بإحيائه ما جعله يقرر تأجيل عودته لغدا.

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وتابع الحجار وأكد أنه يستعد لطرح ألبومه الجديد في خلال الفترة المقبلة، حيث أنه سيضم 14 أغنية، وأشار إلى أنه انتهى من تسجيل 22 أغنية مؤخرا، من أجل أن يقوم باختيار 14 منهم.

وأوضح أنه إلى الأن لم يستقر على الأغنية التي ستحمل عنوان للألبوم، وأكد أنه سيستقر عليها بمجرد اختيار الأغنيات الـ14 التي سيتضمنها الألبوم الجديد.

يذكر أن حفل الفنان علي الحجار اليوم يعد الثاني له في فاعليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، والذي من المقرر أن تختتم فاعلياتها اليوم، حيث أحيا الحجار الحفل الأول له يوم الاثنين قبل الماضي، وكان على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة أوركسترا صوت مصر تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف.