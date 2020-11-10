شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا وليد حضور لافت وأعمال قليلة.. شاركت سعاد حسنى فى بدايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ميرنا وليد رغم قلة أعمالها إلا أنها تعد من الفنانات المحظوظات التى عملت مع كبار نجوم زمن الفن الجميل منهم سعاد حسنى وأحمد زكى، حيث تميزت بجمالها الهادئ وصوتها الناعم وحضورها اللافت خلال الأعمال الدرامية التى شاركت فيها، حيث كانت بدايتها مع نجوم كبار مثل سعاد حسنى وأحمد زكى ويسرا والمخرج على بدرخان والذى اختارها للمشاركة فى فيلم الراعى والنساء، وقدمت فى الفيلم دور ابنة سعاد حسنى.





ميرنا وليد رفضت الأدوار الجريئة، حيث رُشحت لبطولة فيلم كبير، واعترضت على مشهد به، وطالبت بحذفه وتغييره لكن أمام إصرار المخرج على هذا المشهد اضطرت للاعتذار عن الفيلم بأكمله بعد أن رفض المخرج أن يغير المشهد حفاظاً على مبادئها.

ميرنا وليد قدمت عددا من الأعمال المهمة من ضمنها "ذئاب الجبل" ويعد من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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ميرنا وليد قالت إن مسلسل ذئاب الجبل كان أول مسلسل لها، وإنها ما زالت تحتفظ بالورق لديها حتى الآن، وإنها أخذت السيناريو وقرأته فبكت، مضيفة: "دموعى نزلت وجريت من الأحداث والورق لسه عندى لحد دلوقتى، وكان عندى 17 سنة وقتها، وكان عندى امتحانات ثانوية عامة وقررت مش هدخل وأسقط، وأقنعنى أحمد عبد العزيز بدخول الامتحانات ودخلت ونجحت".





ميرنا وليد تابعت "بعد إذاعة المسلسل كنت راكبة تاكسى والسائق فضل يقولى ممكن تقولى باى لأن الكلمة فى المسلسل علقت مع الناس، وكل أما يشوفنى يقولى قولى باى"، كما أنها قدمت مسلسل "قصة الأمس" مع الفنان مصطفى فهمى وإلهام شاهين ومسلسل "على ويكا" مع الفنان مصطفى قمر وحققت نجاح كبيرفيهم من خلال الشخصية التي قدمتها .

من الأعمال الأخيرة التى شاركت فيها ميرنا وليد كان "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وضم عددا كبيرا من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ومنة فضالى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.