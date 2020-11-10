شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يتغزل فى ابنته ليلى بأحدث ظهور لها : قمر يا ليال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان أحمد زاهر، في صور ابنته، بأحدث ظهور لها على انستجرام، حيث نشرت ليلى، صورتين لها وعلقت عليهما، "وادى الجن"، ليرد عليها والدها في التعليقات، "قمر يا ليال"، فيما تفاعل مع الصورة أسماء شريف منير وشيرين يحيى، حيث تشارك ليلى في بطولة مسلسل "وادى الجن".



ليلى

المسلسل تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

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ليلى أحمد زاهر

ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين كضيوف شرف مثل صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى، حيث وافقوا على دعم التجربة التى تعتبر جديدة على الدراما المصرية.



ليلى زاهر على انستجرام

مسلسل "وادى الجن" تعتمد أكثر من 50% فى مشاهده على المؤثرات البصرية VFX، وتدور أحداثه حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين فى عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوى سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة.