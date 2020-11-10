شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر كوميكسات الفنانة عبلة كامل جعلتها "ماركة مسجلة" على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف الشائعات عن النيل من نجوم الفن والمجتمع، ويسقط فى فخ الأخبار الكاذبة نجم أو نجمة بين الحين والآخر، وتعد النجمة الكبيرة عبلة كامل آخر من أصابها سيل الشائعات بعد تداول أخبار كاذبة عن إصابتها بمرض السرطان، وتعتلي عبلة كامل عرش نجوم الكوميديا الذين تركوا بصمة كبيرة في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي بأشهر مقولاتها التي يرددها الجماهير.

وتمتلك النجمة عبلة كامل، أرشيفا من الأعمال الكوميدية التى جعلتها "ماركة مسجلة" فى التفاعلات والاستعانة بمقولاتها الشهيرة في الأعمال والمسلسلات، وبمناسبة تكذيب شائعة إصابة عبلة كامل بمرض السرطان، نرصد أشهر الكوميكس الخاصة بالفنانة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد قال الفنان القدير أحمد كمال، زوج النجمة عبلة كامل الأسبق، إن حالتها الصحية جيدة للغاية، ولا تعانى من أى أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها بالكذب والخداع.





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كومكيس عبلة كامل

وأضاف كمال فى تصريحه لـ"الخليج 365" أنه فوجئ بهذه الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا مثل باقى الناس، وهو ما جعل هاتفه لا يتوقف عن المكالمات الهاتفية للاطمئنان على والدة ابنتيه.

وتابع كمال أن الفنانة عبلة كامل ستعود للوسط الفنى قريبا، لكنها تنتظر فقط السيناريو الجيد، مضيفاً: "حسبى الله ونعم الوكيل فيما يطلقون حولها الشائعات الكاذبة".

واحتفلت فى 17 سبتمبر الفنانة عبلة كامل، بعيد ميلادها، حيث تتميز بأنها ممثلة تلقائية وصادقة وبسيطة فى أدوارها المختلفة سواء الكوميدية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة، وتمتلك عددا كبيرا من الأعمال فى السينما والدراما، وبدأت حياتها الفنية فى مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها فى مونودراما "نوبة صحيان"، وبعد ذلك عملت مع الفنان القدير محمد صبحى فى مسرحية وجهة النظر، وبعدها تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.

وبدأت عبلة كامل فى السينما معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلاقات لتقديم عديد من أفلام بالسينما من بطولتة أبرزهما "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحلمية"، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".