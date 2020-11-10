"9 خطوات لقلب الرجل" أولى حكايات هنا الزاهد في "حلوة الدنيا سكر"

رنا صلاح الدين - تقوم حاليا الفنانة هنا الزاهد بتصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي يمثل أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، والذي كانت بدأت تصويره يوم 12 من شهر أكتوبر الماضي، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة.

ويعتمد المسلسل على تقديم حكايات مختلفة خلال حلقاته، حيث يقدم 9 حكايات، وكل حكاية مكونة من 5 حلقات، ويقوم بكتابتها مؤلف مختلف عن الأخر.

وتحمل الحكاية الأولى من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عنوان "9 خطوات لقاب الرجل"، ويشاركها بطولة الحكاية الفنان محمد كيلاني، ويظهران خلال الأحداث يعملان معا في شركة واحدة، ويشارك في بطولتها كلا من الفنانين، حنان سليمان، وجيلان علاء،و ليلى عز العرب، وياسمين رحمى، وبسنت النبراوى.

"حلوة الدنيا سكر" فكرة يسرى الفخرانى، ومن إخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف الشرف في كل حكاية، وتتعاون هنا الزاهد في المسلسل مع كلا من المؤلفين، إيهاب بليبل، ومحمد ضياء، وإياد صالح، وفيدرا، وأحمد المصري، وهشام إسماعيل، وهند فايد، ومحمد جلال، وأيمن الشايب، ومن ضمن هذه الحكايات، حكاية "الجريمة لا تفيد"، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" وحكاية "المتخصصة".

يذكر إن أخر إطلالة درامية للفنانة هنا الزاهد على جمهورها كانت من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي تعاونت فيه مع زوجها الفنان أحمد فهمي، وعرض في المارثون الرمضاني لعام 2019.