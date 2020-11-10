بالفيديو.. منى زكي ومحمد فراج يكشفان كواليس "الصندوق الأسود" ويغنيان مهرجان "إخواتي" مع منى الشاذلي

رنا صلاح الدين - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجمين منى زكي ومحمد فراج، في برنامجها "معكم" على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة القادم الموافق 13 نوفمبر.

منى زكي ومحمد فراج سيكشفان خلال الحلقة عن كواليس فيلمهما الجديد "الصندوق الأسود"، والذي يعرض حاليا في السينمات، منذ يوم 28 أكتوبر الماضي، وقد حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه.

منى زكي ومحمد فراج

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ويظهر فراج ومنى في برومو الحلقة، وهما يُغنيان مهرجان "إخواتي - مصاحبش الفرافير" لفريق "الصواريخ"، بطرافة شديدة، كما تتحدث منى زكي عن طبخ زوجها الفنان أحمد حلمي في فترة الحجر الصحي، لافتة إلى أنه ينتظر خروجها من المنزل حتى يبدأ في الطبخ.

وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وهو من إخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن بطولة إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.