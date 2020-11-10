شاهد.. عمر كمال يستعرض جوائزه في الغناء: اركن شهادتك على جمب.. وهكذا رد على الانتقادات

رنا صلاح الدين - استعرض مطرب المهرجانات عمر كمال الجوائز التي حصل عليها في مجال الغناء، والذي يختلف عن مجال دراسته الأساسية.

كمال أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "أركن شهادتك على جمب لو ربنا مأذنشى واشتغلت بيها وشمر وأشتغل وحقق حلمك".

عمر كمال

تعليق مطرب المهرجانات أثار الكثير من الانتقادات، حيث اعتبره البعض تقليلا من شأن التعليم، وهو ما دفع كمال لتوضيح ما قصده، بقوله: "فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات.. من اكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان احنا محتاجين شغل .. حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب ف سنى".

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وأضاف: "فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافز ان خلى جواك ايمان بنفسك وامل ف ربنا وان كل حاجة هاتتعدل .. انا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا ف معهد موسيقى العربية .. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى ف الطرق العادية زى قصور الثقافة والأوبرا وكده .. فا قررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت ف كل الطرق اللى توصلنى لهدفى".

وتابع: "فاكتبت بوست من المنطلق ده اللى هوا شيل شهادتك على جمب لو مشتغلتش بيها وانزل و شمر وهات حلمك وهدفك وحققه وحطيت صورة لتكريمات وجوايز نتيجة لنجاحى ف مجالى وطبعا قصدى ان كل واحد ف مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد .. ايه الغلط ف كده يا جماعة !".

عمر كمال