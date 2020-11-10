فيديو| "لحظات جنون".. محمد رمضان ونيللي كريم يكسران الأطباق في أحد المطاعم بدبي

رنا صلاح الدين - التقى الفنان المصري محمد رمضان بالفنانة نيللي كريم، خلال تواجدهما في أحد المطاعم الشهيرة بدبي لتناول العشاء.

رمضان ونيللي قررا أن يعيشا لحظات جنون، من خلال قيامهما بتكسير الأطباق في المطعم، وهو نظام اعتمده المطعم للترفيه عن زبائنه، وبعد أن انتهيا قاما بالغناء سويا على إحدى أغاني رمضان.

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وقد ظهر محمد رمضان بـ "لوك" جديد، حيث قام بصبغ شعره باللون الأبيض، مما منحه إطلالة مختلفة تماما، ويبدو أنه سيظهر بها في مسلسله الجديد "موسى".

ونشرت نيللي مقطع فيديو رصد هذه اللحظات، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "هذا ما حدث على العشاء مع محمد مضان"، كما كتب رمضان: "حرفياً كسرنا المطعم ???? مبسوط اني شوفتكم انهاردة".