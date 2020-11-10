بالفيديو.. آسر ياسين يعترف: معملتش مسحة "كورونا" وقولت كده علشان الناس تهدى

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري آسر ياسين عن الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس "كورونا"، بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي.

آسر قال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، إنه أصيب بنزلة برد شديدة، وكانت الأعراض جميعها تشير إلى أنها نزلة برد وليس كورونا.

وأضاف أنه في الساعات الأخيرة بدأت أعراض أخرى تظهر، فطلب من الطبيب المعالج له التعامل باعتبارها فيروس "كورونا"، على أن يتم إجراء مسحة عندما تخف الأعراض.

حيث قال: "الدكتور قالي كدة أضمن نتعامل إنها كورونا ومش لازم ننتظر المسحة ونخلي المسحة لما الأعراض تختفي عشان نطمن خالص ..عشان كدة عملت تجربة البصلة".

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واستطرد: "قولت اني عملت المسحة عشان اطمن ناس كتير كانت مستغربة إني هادي وبتعامل عادي ودي برضو كانت نصيحة الدكتور إنه البعض بيتوتر جدا والأعراض بتزيد عنده من الخضة مش من الفيروس".

تابع: "اللي لفت انتباهي وحصل برضو لكذا فنان إنه في ناس مستعجلة إصابة النجوم العائدون من الجونة بكورونا، وغالبا الهدف مش بس الشماتة في الفنانين لأ كمان تعطيل كل الأحداث الفنية".

الفنان المصري وجه الشكر لكل من تواصلوا معه للاطمئنان عليه، ولكل من سألوا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله: "بشكر كل اللي اطمنوا عليا وأنا تمام جدا والموضوع بسيط الحمد لله بس الاحتياط واجب عشان كدة تعاملت إنها كورونا بناء على نصيحة الدكتور مش مجرد دور برد".