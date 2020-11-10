صور.. مدحت صالح يقدم تحية لمصر في حفله بالموسيقى العربية

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان مدحت صالح حفلا ناجحا أمس الاثنين ضمن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

مدحت صالح في حفل الموسيقى العربية

مدحت صالح ابتدى حفله بغناء أغنية "زي ما هي حبها"، وحرص على تقديم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، إضافة إلى تقديمه أغاني قديمة لمطربين الزمن الجميل مثل "يا واحشني رد عليا" للمطرب الراحل محرم فؤاد، حيث قال بعد غنائه أغنيته الأولى: "بحبكم ونرجع شوية لأعمال قديمة عشان سمعت إن فى ناس عاوزة تسمع قديم"، كما حرص على تقديم تحية لمصر كما تقدم بالشكل العسكري، وذلك أثناء حفله، الذي حضرته وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والكابتن أحمد شوبير ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى.

مدحت صالح في حفل الموسيقى العربية

وافتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم فاعليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الأحد قبل الماضي، وتقام كل حفلات المهرجان داخل دار الأوبرا فرع القاهرة على خشبة مسرح النافورة، وذلك لكونه يوجد في ساحة مفتوحة، حيث أن القائمين على المهرجان يأخذون في الإعتبار أزمة فيروس كورونا، كما تقام حفلات في أوبرا دمنهور والإسكندرية.

مدحت صالح في حفل الموسيقى العربية

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يذكر أن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية يقدم فيها 29 حفل، ويشارك فيهم 93 فنان، منهم 81 مطربا، و12 عازف موسيقى، ومن ضمن هذه الحفلات توجد حفلات لمطربين من الوطن العربي، حيث يشارك من لبنان كلا من الفنانين، عاصي الحلاني وسعد رمضان ووائل جسار، كما يشارك الفنان التونسي صابر الرباعي، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المطربين المصريين منهم، علي الحجار ومحمد الحلو وريهام عبدالحكيم وعفاف راضي ومدحت صالح، وأحمد سعد، وآخرين.

مدحت صالح في حفل الموسيقى العربية

مدحت صالح في حفل الموسيقى العربية

مدحت صالح في حفل الموسيقى العربية

مدحت صالح في حفل الموسيقى العربية