هل أصيبت عبلة كامل بالسرطان؟.. طليقها الفنان يكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا حول إصابة الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان وأنها في مراحله الأخيرة.

الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل ووالد بناتها، خرج عن صمتها لينفي صحة كل ما تردد من أنباء عن إصابة طليقته الفنانة بالسرطان

كمال كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصة علي حساب فنانة كبيرة".

احمد كمال وعبلة كامل

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وكان الفنان أحمد كمال قد رد من قبل على كل ما تردد مؤخرا حول اعتزا عبلة كامل الفن لأسباب دينية.

كمال أكد أن عبلة كامل لا تتابع ما ينشر عنها، وعندما أخبرها بشائعات اعتزالها، طلبت منه أن يرد نيابة عنها، وأضاف: "عبلة من زمان مبتهتمش بمتابعة الأخبار، لما اقولها بيتقال كذا كذا تقولي أرجوك رد بالنيابة عني".

وتابع: "اتقال إنها اعتزلت لأسباب دينية الله اعلم من اللي ورا كلمة الأسباب الدينية دي، المهم إن الخبر مش صحيح، بالعكس هي هتشتغل قريب، لكن بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا"، مشددا على أنه هناك جهات معينة تحاول الترويج بأن عبلة كامل تحرّم الفن ، وهذا أمر خاطئ.

وأكد أنها ترتدي الحجاب منذ فترة طويلة، وأنه أصبح جزءا أساسيا من ملابسها، فلا جديد بالنسبة لها، لذا فإن أن أي حديث عن اعتزال عبلة كامل الديني "كلام فارغ"، مشيرا إلى أنها تنتظر دور مناسب لها، وأنها ستعود للفن مع بداية العام الجديد تقريبا.