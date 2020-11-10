عائلة بايدن.. هل تصطحب كلابها إلى البيت الأبيض؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أربع سنوات خلا خلالها البيت الأبيض من الحيوانات الأليفة، تعتزم عائلة الرئيس المنتخب جو بايدن اصطحاب كلبين إلى مقر إقامتهم يناير المقبل بحسب تقارير صحافية.

ويدعى الكلبان (تشامب وميجور) وهما وهما كلبا رعي ألمانيان، وذكر موقع “بازفيد” أن (ميجور) قد يكون أول كلب من ملجأ حيوانات ينتقل إلى البيت الأبيض.

وبحسب الموقع، فقد كانت حياة الكلب (ميجور) صعبة في بدايتها، إذ خضع للعلاج هو وإخوته الخمسة من التسمم، ثم تم تسليمه إلى ملجأ للحيوانات في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وأخذه نائب الرئيس السابق وزوجته جيل في عام 2018.

أما الكلب (تشامب) فقد حصل بايدن عليه بعد انتخاب باراك أوباما في عام 2008.

ومن المعروف أن جو بايدن وزوجته جيل من عشاق الكلاب. وغالباً ما ينشران صور (ميجور) على حسابيهما في انستغرام.

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وقبل أيام قليلة من الانتخابات، نشر بايدن إعلاناً لحملته على انستغرام مع مقطع فيديو لكلب يقول: “لنعيد الكلاب إلى البيت الأبيض”.

وشهد البيت الأبيض جميع أنواع الحيوانات الأليفة على مر السنين، إلا أن الرئيس ترامب لم يجلب أي حيوانات أليفة إلى مقر إقامته.

وعاشت عائلة كينيدي مع حوالي ستة كلاب، وكان كلب الرئيس ليندون جونسون (يوكي) أول كلب يتم إنقاذه في البيت الأبيض، حيث التقطته لوسي ابنة جونسون من محطة للوقود في تكساس.