عرض أزياء مسلسل The Crown في متحف بروكلين

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجـــــــــــرد: يعرض متحف بروكلين بنيويورك الأزياء التي ظهرت في المسلسل الشهيرThe Crown ليس في حجراته الحقيقية إنما عبر الإنترنت.
وسيتمكن عشاق الأزياء من زيارة هذا المعرض في نيويورك خلال ثوانٍ، من دون الحاجة لرحلات الطيران الطويلة ولا لرسوم الدخول ولا حتى ارتداء كمامات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني thequeenandthecrown.com الذي يعرض أزياء تلك الفترة التي ظهرت في المسلسل الشهير الذي عرض عبر منصة نتفليكس.
كما يسلط المعرض الأضواء أيضاً على قطع من المسلسل القصير The Queen’s Gambit الذي تدور قصته حول أحد نوابغ الشطرنج.
وأقيم المعرض بالتعاون مع منصة البث التدفقي نتفليكس، والدخول لمشاهدته عبر الإنترنت مجاني حتى 13 ديسمبر. وسيتم افتتاحه قبل أسبوعين من عرض مسلسل The Crown في موسمه الرابع المنتظر بشدة وخاصة مع وصول رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت ثاتشر والأميرة ديانا.
افتتح متحف بروكلين في عام 1887 وهو ثاني أكبر صالة عرض بنيويورك ويضم مجموعات علمية وإثنولوجية وكذلك قطعاً فنية من القرون التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين.
Advertisements
View this post on Instagram
Through December 13, virtually walk through our soaring Beaux-Arts Court and enjoy our first-ever online fashion exhibition, featuring 360-degree views of costumes from @netflix’s new limited series “The Queen’s Gambit” and the fourth season of “The Crown”, along with related objects from our collection. Tap link in bio to experience The Queen and The Crown: A Virtual Exhibition of Costumes from “The Queen’s Gambit” and “The Crown.” #TheQueenandTheCrown⠀ ⠀ Olivia Colman in The Crown, Season 4. ⇨ Amy Roberts (British, born 1970). Queen Elizabeth’s “Braemar Games” ensemble from The Crown, Season 4. Fine wool tweed suit, silk blouse. ⇨ Marcin Dorocinski and Anya Taylor-Joy in The Queen’s Gambit. ⇨ Gabriele Binder (German, born 1961). Beth’s “Endgame Dress” from The Queen’s Gambit. Alpaca wool. (Photos: Courtesy of Netflix) ⇨ Hew Locke (Scottish, born 1959). Koh-i-noor, 2005. Mixed media. Brooklyn Museum; Gift of Charles Diamond and bequest of Richard J. Kempe, by exchange, 2007.54. © Hew Locke. ⇨ Arthur Tress (American, born 1940). Boys on Checker Floor, Far Rockaway, NY, 1980. Gelatin silver photograph. Brooklyn Museum; Gift of William and Marilyn Braunstein, 2009.86.8. © Arthur Tress. (Photos: Brooklyn Museum)
A post shared by Brooklyn Museum (@brooklynmuseum) on Oct 30, 2020 at 12:19pm PDT
كانت هذه تفاصيل خبر عرض أزياء مسلسل The Crown في متحف بروكلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.