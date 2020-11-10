عرض أزياء مسلسل The Crown في متحف بروكلين

متابعة بتجـــــــــــرد: يعرض متحف بروكلين بنيويورك الأزياء التي ظهرت في المسلسل الشهيرThe Crown ليس في حجراته الحقيقية إنما عبر الإنترنت.

وسيتمكن عشاق الأزياء من زيارة هذا المعرض في نيويورك خلال ثوانٍ، من دون الحاجة لرحلات الطيران الطويلة ولا لرسوم الدخول ولا حتى ارتداء كمامات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني thequeenandthecrown.com الذي يعرض أزياء تلك الفترة التي ظهرت في المسلسل الشهير الذي عرض عبر منصة نتفليكس.

كما يسلط المعرض الأضواء أيضاً على قطع من المسلسل القصير The Queen’s Gambit الذي تدور قصته حول أحد نوابغ الشطرنج.

وأقيم المعرض بالتعاون مع منصة البث التدفقي نتفليكس، والدخول لمشاهدته عبر الإنترنت مجاني حتى 13 ديسمبر. وسيتم افتتاحه قبل أسبوعين من عرض مسلسل The Crown في موسمه الرابع المنتظر بشدة وخاصة مع وصول رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت ثاتشر والأميرة ديانا.

افتتح متحف بروكلين في عام 1887 وهو ثاني أكبر صالة عرض بنيويورك ويضم مجموعات علمية وإثنولوجية وكذلك قطعاً فنية من القرون التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين.