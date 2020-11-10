ما حقيقة تدهور صحة ميادة الحناوي؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضجت صفحات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بأخبار عن إصابة الفنانة السورية ميادة الحناوي بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية مما استدعى دخولها المستشفى.

ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعات عارية عن الصحة، فقد أكد مصدر مقرب من النجمة أنها تتمتع بصحة جيدة. وأشار المصدر إلى أن الحناوي تلتزم الحجر الصحي في منزلها بدمشق ولا تغادره أبداً لتفادي الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن شائعة الإصابة بفيروس كورونا قد لاحقت العديد من النجوم السوريين بمن فيهم دريد لحام وأيمن زيدان وغيرهما.

على جانب آخر، كانت ميادة قد كشفت قبل فترة عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية مؤكدةً أن انتشار فيروس كورونا هو السبب، كما تطرقت النجمة خلال ظهورها في برنامج “المساء مع قصواء” للحديث عن الحادث الذي تعرضت له خلال غنائها في تونس ووقوعها عن المسرح، وأكدت أنها وقعت بسبب اشتباك حذائها مع ذيل الفستان مؤكدةً أنها لا تعاني أي مشكلة صحية.