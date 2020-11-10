بالصورة – جيجي حديد وطفلتها الجديدة في أول “سيلفي”

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت عارضة الأزياء جيجي حديد صورة جديدة لابنتها المولودة حديثاً عبر خاصية ستوري في انستغرام.

وحرصت حديد على إخفاء وجه طفلتها البالغة من العمر ستة أسابيع، ونشرت صورة سيلفي مع ابنتها التي كانت تحتضنها.

وظهرت جيجي (25 عاماً ) بكامل ألقها رغم أنها حالياً بعيدة عن عملها في عروض الأزياء بسبب إجازة الأمومة.

ويبدو أن جيجي وزوجها المغني البريطاني زين مالك قررا إخفاء وجه طفلتهما عن الجمهور، كما أنهما لم يكشفا عن اسم الطفلة حتى الآن.

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وفي سبتمبر الماضي، استقبل الزوجان طفلتهما الأولى، وأعلن مالك (27 عاماً) عن ولادة طفلته عبر حسابه في تويتر، حيث نشر صورة بالأبيض والأسود ليد الطفلة الصغيرة التي تمسك بإصبعه، وكتب قائلاً: “طفلتنا هنا، بصحة جيدة وهي جميلة جداً”.

وأضاف: “أيادي وقلوب حمراء في محاولة مني للتعبير عن شعوري، ولكن إيجاد الكلمات سيكون مهمة مستحيلة”.

وكانت جيجي قد كشفت في أبريل الماضي عن حملها، وبدأت علاقة الثنائي في نوفمبر 2015 بعد 6 أشهر على انفصال مالك عن خطيبته السابقة بيري إدواردز وبعد أسابيع معدودة من انفصال جيجي عن حبيبها السابق المغني جو جوناس.