كاريس بشار تتلقى طلب زواج في بث مباشر.. ما موقف والدتها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: أحدثت الفنانة السورية كاريس بشار ضجة كبيرة على المواقع أثناء ظهورها في بث مباشر تواصلت من خلاله مع متابعيها وتطرق فيه أحد هؤلاء إلى قصة زواجها بطريقة طريفة وغير مباشرة.

وفي هذا السياق قرأت الممثلة سؤالاً عما إذا كانت والدتها تريد “صهراً” وهو ما أضحكها وأضحك أشخاصاً بدا أنهم يجلسون إلى جانبها. وأجابت على السؤال بالنفي ما يعني أن والدتها لا تطالبها بالزواج.

واستعاد المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث أشاد الكثير من المتابعين بجمال الفنانة كما اعتبر آخرون أن المتابع يطلب يدها للزواج معربين عن استغرابهم جرأته ومشيدين بطرافة ردها.

ويشار إلى أن كاريس أثارت الاهتمام بصورة نشرتها مؤخراً على حسابها الخاص على التطبيق وظهرت فيها برفقة الفنان قصي خولي. وعبرت في التعليق عن اشتياقها إلى الأيام الماضية وكتبت: “بعد زمان بس كأنو مبارح. كل الحب” وحققت في ساعات قليلة أكثر من 63 ألف إعجاب.