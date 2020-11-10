مشادة كلامية بين إلهام شاهين ومخرج: “ربنا يشفيكي”!

متابعة بتجــــــــــــرد: نشبت مشادة كلامية حادة بين الفنانة إلهام شاهين والمخرج المسرحي محمد الشال خلال ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ووقعت المشادة عندما تحدث الناقد سمير الجمل عن تقديم مواساة الفنان عزت العلايلي له بعد وفاة ابنه، ليرد المخرج محمد الشال كلنا هنموت، وحينها طلبت منه إلهام شاهين احترام مشاعر الغير وعدم السخرية من أحزانهم، لينفعل المخرج المسرحي بشدة ويقول “ربنا يشفيكي” وتنتهي المشادة الكلامية بعد تدخل بعض الحاضرين.

يذكر أن النجمة المصرية تحضر حالياً لمسلسل جديد، تجسد خلاله شخصية أم لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج The Insider بالعربي، أن هذه الفئة مهمة وموجودة في المجتمع، لذلك من الطبيعي أن يتواجدوا في الدراما، لأنها مرآة للحياة، مضيفة: “إحنا عاملينه بشكل إيجابي جدا، لأن الأولاد دول بيبقوا موهوبين في أشياء أخرى، والمفروض إن ابني في المسلسل موهوب جدا في الموسيقى وبيعمل طفرة فيها.. فأنا مبسوطة قوي بالدور ده”.