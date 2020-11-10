تعرفوا إلى والدة الفنانة أروى.. هل درجة الشبه كبيرة؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو تضمن صورًا للفنانة اليمنية أروى أثار اهتمام الكثير من المتابعين.

وفيه ظهرت برفقة ابنتها ووالدتها وفيما أخفت وجه الأولى ظهرت الثانية بكامل ملامحها. وسارع الكثيرون إلى المقارنة بينهما حيث رأى الكثيرون أن الفنانة ورثت بعض صفات والدتها الشكلية فيما اعتبر آخرون أن درجة الشبه بينهما ليست كبيرة.

واللافت أن الوالدة والإبنة والحفيدة ارتدين ملابس النوم نفسها وهو ما ذكرته أروى في تعليقها بعد نشر المقطع على حسابها الخاص على “سناب شات” حيث كتبت: “أنا وأمي مطقمين ولسه نورا”.

يشار إلى أن أروى احتفلت مؤخرًا بيوم ميلاد زوجها، فكتبت في تعليقها على صورة تجمعهما: “كل عام وأنت بخير وصحة يا حبيب عمري كل عام وانت حبيبي وعمري، كل عام وانت ناجح وعظيم وظهر لي ولأولادنا. انت عيد ميلادك اليوم وأنا عيدي يوم صرت زوجتك يا سندي ويا زوجي وابني وصديقي وحبيبي”.