فيديو لـ ماجد المصري وزوجته.. حب ورقص وعفوية

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشرته الفنانة نسرين إمام عبر حسابها على تطبيق إنستغرام يظهر فيه الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر خلال تواجدهما في إحدى الحفلات الخاصة.

ولفت النجم المصري الأنظار من خلال رقصه بحب ورومنسية مع زوجته على أنغام أغنية “أماكن السهر” للنجم عمرو دياب وكانا في غاية الانسجام من خلال حركات الدلع التي قامت بها زوجته قبل ان تنهي الرقصة وتطبع قبلة على خد زوجها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي، واثنوا على علاقة الحب والتفاهم التي تجمع النجم المصري بزوجته، متمنيين لهما السعادة الدائمة والطمأنينة والفرح.

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل “الوجه الآخر” والذي يعرض حالياً، إخراج سميح النقاش وبطولة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، مهند حسن، دنيا المصري، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.